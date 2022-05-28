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Фахретдинов рассказал, как Тактаров стал его секундантом в UFC

Фахретдинов рассказал, как Тактаров стал его секундантом в UFC
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Российский боец UFC Ринат Фахретдинов рассказал, почему решил сделать угловым бывшего чемпиона промоушена Олега Тактарова. 4 июня Фахретдинов проведёт дебютный поединок в UFC против Андреаса Михайлидиса.

«Мой близкий брат, менеджер, агент и друг Марат Капкаев – старый товарищ Тактарова. Он говорит: «Ринат, я хочу, чтобы он у тебя был в углу». Я говорю: «Если ты говоришь, то я за». Это человек с именем, легенда. Естественно, вести бой будет мой тренер, потому что он вёл меня в подготовке, знает, что соперник будет делать. Олег Николаевич будет помогать, даст определённые советы, у него очень большой багаж опыта. И хорошо в плане медийности – Дана Уайт увидит, об этом уже говорят. В любом случае, я думаю, будет интересная история», – сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

«UFC… Не был с 2003 года». Олег Тактаров возвращается в лучшую лигу мира «UFC… Не был с 2003 года». Олег Тактаров возвращается в лучшую лигу мира
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