Фахретдинов: в UFC проверили, что на моей тюбетейке нет рекламы

Российский боец UFC Ринат Фахретдинов рассказал о решении выйти на бой в тюбетейке и сложностях при согласовании головного убора с промоушеном.



«Я хотел показать, что я – татарин, единственный татарин в мировых ММА. Такая дань уважения и популяризация своей национальности. Все говорят: «Что там согласовывать? Надел и пошёл!» Это люди, знаете, настолько далёкие, хочется им сказать: «Рты не открывайте, если не знаете». На самом деле, это нелегко. Мне согласовали, но сказали: «Вы её привезёте, мы её ещё посмотрим». Я им отправлял фотки, что уже в ней выходил. Показал, что это национальный убор, что там нет рекламы – они это проверили», – сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.