Конор Макгрегор рассказал о планах по своему возвращению

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор поделился подробностями своего восстановления после перелома ноги, а также сообщил о планах по возвращению в октагон.
«С моим телом всё в порядке. Вскоре я начну постепенно увеличивать интенсивность тренировок. В ближайшие дни мне предстоит ещё одна компьютерная томография. Как только я окажусь в состоянии свободно наносить удары и вести борьбу, сразу вернусь. Что касается боксёрских тренировок, то они проходят хорошо, как и силовые занятия. В общем, я очень рад постепенному возвращению.
Я с самого начала полюбил именно бокс. Но очевидно, что моё возвращение будет проходить внутри октагона UFC. Эта история только начинается. Вот куда я вернусь. Но и ринг я украшу своим присутствием», — приводит слова Макгрегора Sky Sports.
Звёзды ММА, которые сдавались после приёмов соперника:
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