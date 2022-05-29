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«Лучшая команда в истории». Хабиб — о победе мадридского «Реала» в Лиге чемпионов

«Лучшая команда в истории». Хабиб — о победе мадридского «Реала» в Лиге чемпионов
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Бывший российский боец и экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022. В решающем матче «сливочные» со счётом 1:0 обыграли «Ливерпуль». Победный гол забил бразильский форвард Винисиус Жуниор.

«Лучшая команда в истории», — написал Хабиб в своих социальных сетях.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

«Реал» уже в шестой раз выиграл этот турнир в XXI веке. До этого испанцы побеждали в этом турнире в сезонах-2001/2002, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

Хабиб последний бой провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

Хабиб показал, как готовился к последнему бою в карьере:

Как быть в такой же форме, как чемпионы UFC? Семь советов от Хабиба Как быть в такой же форме, как чемпионы UFC? Семь советов от Хабиба
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