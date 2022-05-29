«Ситуация сложная». Боец ММА Дивнич призвал поставить свечку за А. Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Максим Дивнич высказался о состоянии соотечественника, Александра Емельяненко. Не так давно Александр приехал на интервью в измотанном виде и выглядел не совсем здоровым.
«Разговаривал с человеком, который сейчас рядом с ним, он сейчас в Екатеринбурге в лучшем центре реабилитации, возле него огромное количество специалистов. Ситуация сложная, для него сейчас там созданы все условия, в центре даже есть спортзал, наняли тренера, который потихоньку может приводить его в чувства, но он отказывается.
У него совершенно нет мотивации делать что-либо, а его последние месяцы — это круговорот событий из алкоголя и алкоголя. Он там находится пять дней, пять дней не пьёт, но срывается уехать в Москву.
Сейчас у него есть всё, что нужно для восстановления, но он этого не хочет, и помочь реально ему можно только молитвой. Я спросил, может, батюшку ему туда отправить пообщаться? Но мне сказали, что будут посланы все, влияния со стороны на него нет ни с чьей стороны: ни брата, ни матери, ни жены, он просто находится в таком жутком состоянии, что помогать ему пытаются все, но ему эта помощь не нужна, его всё устраивает, но мы понимаем, куда ведёт эта дорога, состояние плачевное.
Так что, братцы, сегодня-завтра кто на службах будет, поставьте свечку за него, напишите записки, прошу помолиться. Господь пришёл не к праведникам, а именно спасать нас грешных, пускай он поможет ему. Для меня Александр — это тот человек, который приехал с Афона: добрый, чистый, спокойный, сильный, мне хочется видеть такого Александра. Ведь я тоже рос на его боях, всё равно он наш. Нельзя отворачиваться», — написал Дивнич в своих социальных сетях.
Спарринг Александра и Фёдора Емельяненко. Полный контакт!
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