Илия Топурия намеревается завоевать два пояса в 2023 году

Испанский боец UFC грузинского происхождения Илия Топурия рассказал о своих планах на ближайшие два года.



«Два боя в этом году, а в следующем стану двойным чемпионом», — написал Илия Топурия в своих социальных сетях.



Топурия в последний раз выходил в октагон на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне в марте. Соперником Топурии был британец Джей Херберт. Бой завершился во втором раунде победой Илии нокаутом. Всего на счету Илии 12 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 12 побед.



После победы над Хербертом Топурия бросил вызов британскому спортсмену Пэдди Пимблетту. Кроме того, Топурия неоднократно заявлял, что он заинтересован в поединке с российским бойцом UFC Мовсаром Евлоевым.