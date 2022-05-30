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Илия Топурия намеревается завоевать два пояса в 2023 году

Илия Топурия намеревается завоевать два пояса в 2023 году
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Испанский боец UFC грузинского происхождения Илия Топурия рассказал о своих планах на ближайшие два года.

«Два боя в этом году, а в следующем стану двойным чемпионом», — написал Илия Топурия в своих социальных сетях.

Топурия в последний раз выходил в октагон на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне в марте. Соперником Топурии был британец Джей Херберт. Бой завершился во втором раунде победой Илии нокаутом. Всего на счету Илии 12 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 12 побед.

После победы над Хербертом Топурия бросил вызов британскому спортсмену Пэдди Пимблетту. Кроме того, Топурия неоднократно заявлял, что он заинтересован в поединке с российским бойцом UFC Мовсаром Евлоевым.

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