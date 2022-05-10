«Убедись, что уложишься в вес, олух». Евлоев резко ответил Топурии
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28-летний российский боец UFC Мовсар Евлоев, занимающий 13-е место в рейтинге полулёгкого дивизиона ответил испанскому бойцу грузинского происхождения Илие Топурии (15 место в рейтинге), выразившему желанию провести с ним поединок.
«Убедись, что уложишься в вес, олух» — написал Евлоев в своём «твиттере».
Ранее Топурия не раз агрессивно обращался к Евлоеву.
Напомним, за карьеру в ММА Евлоев провёл 15 боёв, не уступив ни в одном. В UFC он идёт на серии из пяти побед подряд, последняя из которых состоялась на турнире UFC 263 в июне 2021 года в поединке с Хакимом Даводу. Следующий бой Евлоев проведёт с 30-летним американцем Дэном Иге, который запланирован на 4 июня на турнире UFC Fight Night. Илия Топурия одержал 12 побед в 12 поединках.
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