Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Если боя не будет, я не разбираюсь в этом бизнесе». Соннен — о сопернике для Макгрегора

«Если боя не будет, я не разбираюсь в этом бизнесе». Соннен — о сопернике для Макгрегора
Комментарии

Экс-боец промоушенов UFC и Bellator Чейл Соннен высказал мнение, что UFC стоит организовать поединок между ирландцем Конором Макгрегором и представителем США Хорхе Масвидалем.

«Хорхе Масвидаль бросил вызов Макгрегору. Если мы не проведём этот бой, тогда я не разбираюсь в этом бизнесе. Почему бы этому поединку действительно не случиться?» — сказал Соннен на своём канале в YouTube.

Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье, который и одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

Масвидаль в последнем бою уступил соотечественнику Колби Ковингтону.

Роскошная яхта Конора. Что нужно знать об обновке Макгрегора:

Стучать — позорно или нет? Так сдавались даже легендарные Конор и Фёдор Стучать — позорно или нет? Так сдавались даже легендарные Конор и Фёдор
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022