«Если боя не будет, я не разбираюсь в этом бизнесе». Соннен — о сопернике для Макгрегора

Экс-боец промоушенов UFC и Bellator Чейл Соннен высказал мнение, что UFC стоит организовать поединок между ирландцем Конором Макгрегором и представителем США Хорхе Масвидалем.
«Хорхе Масвидаль бросил вызов Макгрегору. Если мы не проведём этот бой, тогда я не разбираюсь в этом бизнесе. Почему бы этому поединку действительно не случиться?» — сказал Соннен на своём канале в YouTube.
Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье, который и одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.
Масвидаль в последнем бою уступил соотечественнику Колби Ковингтону.
Роскошная яхта Конора. Что нужно знать об обновке Макгрегора:
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