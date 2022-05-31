«Если боя не будет, я не разбираюсь в этом бизнесе». Соннен — о сопернике для Макгрегора

Экс-боец промоушенов UFC и Bellator Чейл Соннен высказал мнение, что UFC стоит организовать поединок между ирландцем Конором Макгрегором и представителем США Хорхе Масвидалем.



«Хорхе Масвидаль бросил вызов Макгрегору. Если мы не проведём этот бой, тогда я не разбираюсь в этом бизнесе. Почему бы этому поединку действительно не случиться?» — сказал Соннен на своём канале в YouTube.



Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье, который и одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.



Масвидаль в последнем бою уступил соотечественнику Колби Ковингтону.

Роскошная яхта Конора. Что нужно знать об обновке Макгрегора: