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Брат Исмаилова рассказал, как Магомеду победить Минеева

Брат Исмаилова рассказал, как Магомеду победить Минеева
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Рамазан Исмаилов, брат и тренер бойца Магомеда Исмаилова, высказался о возможном третьем поединке Магомеда с другим известным российским бойцом ММА Владимиром Минеевым, поделившись мыслями о том, что могло бы стать ключом к победе в этом поединке.

«Просто нужно дышать в бою. Всё. В техническом плане и во всём остальном Магомед его полностью превосходит, в каждом компоненте. Нужно лишь правильно подходить функционально — не только в тренировочном процессе, но и вовремя проходить акклиматизацию, приезжать за две недели до боя. Не было такого, чтобы Владимир его избивал весь бой без шансов. Наоборот, мы видели явное доминирование Магомеда до тех пор, пока не сели батарейки», — приводит слова Рамазана «Московский комсомолец».

Противостояние Исмаилова и Минеева — одно из самых принципиальных в российской индустрии ММА. В их первом бою была зафиксирована ничья, во втором победу праздновал Минеев.

Магомед Исмаилов показал интенсивную боксёрскую тренировку:

«Накостыляю и в боксе, и в ММА». Исмаилов хочет 3-й бой с Минеевым. И повышенный гонорар «Накостыляю и в боксе, и в ММА». Исмаилов хочет 3-й бой с Минеевым. И повышенный гонорар
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