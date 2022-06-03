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Кёртис Блэйдс дал прогноз на бой Александра Волкова и Жаирзиньо Розенстрайка

Кёртис Блэйдс дал прогноз на бой Александра Волкова и Жаирзиньо Розенстрайка
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Боец UFC Кертис Блэйдс поделился мнением о предстоящем поединке Александра Волкова и Жаирзиньо Розенстрайка на турнире UFC Fight Night 207.

«Волков победит. Я считаю, что он более техничный боец, но у Розенстрайка есть мощь. Это будет классическое противостояние техники и силы. Я всегда ставлю на более техничного парня в поединке с мощным бойцом», — рассказал Блэйдс в интервью Джеймсу Линчу.

Волков в последний раз выходил в октагон на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне в ночь с 19 на 20 марта. Соперником Волкова был британец Том Аспиналл. Бой завершился победой британца в первом раунде сабмишеном.

Всего на счету Волкова 34 победы и 10 поражений в смешанных единоборствах.

Розенстрайк в последнем поединке уступил Кёртису Блэйдсу единогласным решением судей. Бой состоялся на турнире UFC 266 в сентябре 2021 года. Всего на его счету 12 побед и три поражения.

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