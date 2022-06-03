UFC Fight Night 207: Волков – Розенстрайк. Где смотреть прямой эфир, онлайн-трансляция

Дата и время турнира

Турнир UFC Fight Night 207 с главным боем Александр Волков – Жаирзиньо Розенстрайк начнётся вечером 4 июня по московскому времени в Лас-Вегасе. Помимо схватки Волкова и Розенстрайка, в программу бойцовского вечера входят ещё 13 поединков, где, в частности, примут участие россияне Мовсар Евлоев и Ринат Фахретдинов.

Главный бой стартует 5 июня примерно в 1:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию турнира.

Прямая трансляция

Бойцовский вечер UFC Fight Night 207 можно посмотреть в приложении UFC Fight Pass. Также трансляция будет доступна на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ».

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Полный кард турнира

Главный кард:

Александр Волков (№7 рейтинга, 34-10, 22 КО/ТКО, 3 SUB) — Жаирзиньо Розенстрайк (№8 рейтинга, 12-3, 11 KO/TKO) — тяжёлый вес;

Дэн Иге (№10 рейтинга, 15-5, 4 КО/ТКО, 5 SUB) — Мовсар Евлоев (№13 рейтинга, 15-0, 3 КО/ТКО, 4 SUB) — полулёгкий вес;

Майкл Тризано (9-2, 2 КО/ТКО, 2 SUB) — Лукас Алмейда (13-1, 8 КО/ТКО, 4 SUB) — полулёгкий вес;

Карине Силва (14-4, 9 KO/TKO, 5 SUB) — Полиана Ботельо (8-4, 6 КО/ТКО) — женский наилегчайший вес;

Алонзо Менфилд (11-3, 8 КО/ТКО, 2 SUB) — Аскар Можаров (21-8, 13 KO/TKO, 6 SUB) — полутяжёлый вес;

Фелис Херриг (14-9, 1 КО/ТКО, 4 SUB) — Каролина Ковалькевич (12-7, 1 KO/TKO, 2 SUB) — женский минимальный вес.

Прелимы:

Джо Солекки (11-3, 1 КО/ТКО, 7 SUB) — Алекс Да Сильва (21-3, 13 КО/ТКО, 7 SUB) — лёгкий вес;

Дэймон Джексон (20-4-1, 1 NC, 3 КО/ТКО, 15 SUB) — Дэн Аргуэта (8-0, 2 КО/ТКО, 4 SUB) — полулёгкий вес;

Оде Осборн (10-4, 1 NC, 4 КО/ТКО, 4 SUB) — Заррух Адашев (4-3, 2 KO/TKO) — наилегчайший вес;

Никлас Штольце (12-5, 4 КО/ТКО, 5 SUB) — Бенуа Сент-Денис (8-1, 1 NC, 1 KO/TKO, 7 SUB) — лёгкий вес;

Джонни Муньоз (11-1, 2 KO/TKO, 7 SUB) — Тони Грейвэли (22-7, 9 KO/TKO, 3 SUB) — легчайший вес;

Джеффри Молина (10-2, 4 КО/ТКО, 4 SUB) — Жалгас Жумагулов (14-6, 7 KO/TKO, 1 SUB) — наилегчайший вес;

Ринат Фахретдинов (18-1, 11 KO/TKO, 5 SUB) — Андреас Михайлидис (13-5, 7 KO/TKO, 4 SUB) — полусредний вес;

Эрин Блэнчфилд (8-1, 2 КО/ТКО, 1 SUB) — Джей Джей Олдрич (11-4, 2 KO/TKO) — женский наилегчайший вес.

Мнения экспертов

«Если Волков будет не в таком состоянии, как в бою с Аспиналлом, то у него есть все шансы на победу. Если будет действовать так, как в предыдущих боях – осторожно, выверенно, расчётливо, не будет рубиться, то я думаю, что он выиграет по очкам. Главное, чтобы у него был блеск в глазах. То, что он сменил лагерь, вряд ли поможет физически или функционально. Может, это немножко перезагрузило его эмоционально — у него будет другой настрой», – сказал Вячеслав Василевский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

«Вижу ли Евлоева чемпионом? Всё будет зависеть от того, насколько хорошо он будет тренироваться. На самом деле, у него же ещё не было топовых соперников. Насколько конкурентным будет бой с Дэном Иге? Мовсар может составить конкуренцию любому сопернику, будет интересно посмотреть», – сказал Александр Шлеменко.