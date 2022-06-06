«Мы его ждём, пусть приезжает». Шлеменко – о телохранителе Моргенштерна

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко ответил, готов ли выставить одного из своих учеников против Азиза Нуриллаева, телохранителя Моргенштерна (признан иноагентом на территории РФ). Начальник охраны рэпера проведёт первый профессиональный бой по боксу 10 июня против бойца поп-ММА Тора. Ранее он заявлял о желании побить стронгмена Михаила Кокляева и отомстить таким образом за высказывания в адрес исполнителя.

«Мимо меня прошло это. Надеюсь, Михаил ему вправит мозги, этому непонятному человеку. Говорить можно всё, получится ли это сделать на деле – другой вопрос. Хочет отомстить – вопросов нет. Думаю, Михаил с ним разберётся. Выставить против него бойца школы «Шторм»? Пожалуйста – мы его ждём, пусть приезжает и попробует что-то сделать. Но, мне кажется, ничего особо не получится», – сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Полное интервью Александра Шлеменко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».