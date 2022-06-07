«Продолжай быть гомофобом». Пимблетт и Топурия обменялись оскорблениями
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Британский боец UFC Пэдди Пимблетт ответил на высказывания испанца Илии Топурии, который ранее в социальных сетях намекнул на нетрадиционную сексуальную ориентацию англичанина.
«Довольно гомофобно, не находишь, приятель? А если бы я действительно им был? Что бы ты тогда сказал? Грёбаный чудак, прекрати использовать моё имя для рекламы, маленькая сучка, продолжай быть гомофобом в своей стране.
Все говорят, что хотят драться со мной, это называется кликбейт! Как вы думаете, для чего он общался с дерьмом в Лондоне? Чтобы люди действительно знали, кто он такой. Никто даже не знал его, пока я не стукнул его бутылкой по башке. Я вижу его всю неделю без камер, и он ничего не делает!», — приводит слова Пимблетта BJ Penn.
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