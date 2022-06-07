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Боб Арум уточнил место пребывания Василия Ломаченко

Боб Арум уточнил место пребывания Василия Ломаченко
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Известный промоутер Боб Арум рассказал, где сейчас находится украинский боксёр, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко.

«Город, в котором он живёт, находится в 10 километрах к северу от Одессы. Сейчас он продолжает поддерживать форму. Я не поддерживаю связь с ним из-за языкового барьера, но он постоянно общается со своим менеджером», — приводит слова Арума BoxingScene со ссылкой на FightHubTV.

Напомним, Ломаченко принял решение отказаться от поединка с абсолютным чемпионом мира, австралийцем Джорджем Камбососом из-за событий на Украине. Василий не захотел покидать страну. В ночь на 5 июня мск Камбосос уступил чемпиону мира по версии WBC в лёгком весе Дэвину Хэйни.

Что делает Ломаченко уникальным боксёром:

Ломаченко нужно срочно возвращаться в бокс. Он легко зачистит самый опасный дивизион Ломаченко нужно срочно возвращаться в бокс. Он легко зачистит самый опасный дивизион
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