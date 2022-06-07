Боб Арум уточнил место пребывания Василия Ломаченко
Поделиться
Известный промоутер Боб Арум рассказал, где сейчас находится украинский боксёр, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко.
«Город, в котором он живёт, находится в 10 километрах к северу от Одессы. Сейчас он продолжает поддерживать форму. Я не поддерживаю связь с ним из-за языкового барьера, но он постоянно общается со своим менеджером», — приводит слова Арума BoxingScene со ссылкой на FightHubTV.
Напомним, Ломаченко принял решение отказаться от поединка с абсолютным чемпионом мира, австралийцем Джорджем Камбососом из-за событий на Украине. Василий не захотел покидать страну. В ночь на 5 июня мск Камбосос уступил чемпиону мира по версии WBC в лёгком весе Дэвину Хэйни.
Что делает Ломаченко уникальным боксёром:
Комментарии
- 7 июня 2022
-
21:50
-
20:58
-
19:53
-
18:58
-
18:20
-
17:28
-
16:21
-
16:00
-
15:28
-
14:45
-
13:34
-
13:00
-
12:35
-
11:46
-
11:30
-
10:12
-
09:13
-
01:37
- 6 июня 2022
-
23:48
-
23:03
-
21:48
-
21:46
-
20:46
-
19:46
-
18:52
-
17:54
-
15:55
-
14:23
-
13:39
-
12:48
-
11:32
-
10:54
-
09:23
- 5 июня 2022
-
23:20
-
21:22
Партнерский контент