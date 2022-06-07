Боб Арум уточнил место пребывания Василия Ломаченко

Известный промоутер Боб Арум рассказал, где сейчас находится украинский боксёр, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко.



«Город, в котором он живёт, находится в 10 километрах к северу от Одессы. Сейчас он продолжает поддерживать форму. Я не поддерживаю связь с ним из-за языкового барьера, но он постоянно общается со своим менеджером», — приводит слова Арума BoxingScene со ссылкой на FightHubTV.



Напомним, Ломаченко принял решение отказаться от поединка с абсолютным чемпионом мира, австралийцем Джорджем Камбососом из-за событий на Украине. Василий не захотел покидать страну. В ночь на 5 июня мск Камбосос уступил чемпиону мира по версии WBC в лёгком весе Дэвину Хэйни.

Что делает Ломаченко уникальным боксёром: