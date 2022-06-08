Енджейчик рассказала, что авиакомпания потеряла её багаж при перелёте в Сингапур

Бывшая чемпионка UFC Йоанна Енджейчик рассказала, что она прилетела на турнир UFC 275 в Сингапур без багажа, так как авиакомпания его потеряла.

Напомним, в ближайшие выходные Енджейчик проведёт бой с представительницей Китая Чжан Вейли.

«Потеря багажа? Да, он приедет сюда через три дня после боя. Но всё хорошо, у меня всегда есть запасное снаряжение. Майк Браун не столь удачлив, ему придётся всё покупать. Забавно, что наш перелёт был отменён и они потеряли наш багаж. Но мы здесь, так что всё хорошо», — сказала Енджейчик во время медиадня перед турниром UFC 275.

Первый поединок между Вейли и Енджейчик состоялся в марте 2020 года. Бой продлился все пять раундов, и судьи отдали победу китайской спортсменке. Президент UFC Дана Уайт назвал этот бой одним из величайших в истории.