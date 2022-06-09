Кормье: не думаю, что бой с Джонсом сложится удачно для Миочича

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мнением о поединке между бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джоном Джонсом и экс-чемпионом лиги в тяжёлом весе Стипе Миочичем.



«Я уважаю Стипе, но не думаю, что поединок с Джонсом сложится для него удачно. Это отличный поединок, и мне не терпится его увидеть. Но если взглянуть на них двоих, не знаю, сможет ли Миочич победить Джонса. Мне не нравится Джонс, но драться он действительно умеет», — приводит слова Кормье SportsKeeda.



Напомним, этот поединок станет для Джона Джонса дебютным в тяжёлом весе. Ожидается, что этот бой состоится в сентябре.



Джонс выступает в UFC с 2008 года. За это время он победил в 26 поединках и проиграл в одном. Американец не участвовал в боях с февраля 2020-го. Тогда он победил Доминика Рейеса решением судей в главном поединке UFC 247.