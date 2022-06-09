Кормье: не думаю, что бой с Джонсом сложится удачно для Миочича

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мнением о поединке между бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джоном Джонсом и экс-чемпионом лиги в тяжёлом весе Стипе Миочичем.
«Я уважаю Стипе, но не думаю, что поединок с Джонсом сложится для него удачно. Это отличный поединок, и мне не терпится его увидеть. Но если взглянуть на них двоих, не знаю, сможет ли Миочич победить Джонса. Мне не нравится Джонс, но драться он действительно умеет», — приводит слова Кормье SportsKeeda.
Напомним, этот поединок станет для Джона Джонса дебютным в тяжёлом весе. Ожидается, что этот бой состоится в сентябре.
Джонс выступает в UFC с 2008 года. За это время он победил в 26 поединках и проиграл в одном. Американец не участвовал в боях с февраля 2020-го. Тогда он победил Доминика Рейеса решением судей в главном поединке UFC 247.
- 9 июня 2022
-
22:41
-
21:41
-
20:45
-
19:51
-
18:52
-
17:43
-
16:02
-
15:38
-
14:04
-
13:33
-
12:10
-
11:13
-
10:11
-
09:09
-
06:22
-
00:51
- 8 июня 2022
-
23:51
-
22:59
-
21:59
-
20:48
-
19:40
-
18:56
-
17:53
-
17:42
-
16:30
-
16:17
-
15:13
-
14:01
-
13:14
-
12:45
-
12:30
-
12:16
-
11:32
-
11:12
-
10:47