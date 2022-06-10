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Евлоев подколол британца Аллена, опубликовавшего цену на бензин

Евлоев подколол британца Аллена, опубликовавшего цену на бензин
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Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев отреагировал на сообщение, которое в своих социальных сетях оставил британец Арнольд Аллен.

«£ 1,90 за литр, какая же это прелесть», — писал Аллен.

«Главное, чтобы не было проблем с твоим бензобаком», — пошутил в своих соцсетях Евлоев.

Напомним, в последнем бою Евлоев одолел американца Дэна Иге. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Мовсару — 30-27, 30-27, 30-26. В его активе уже 16 побед кряду в ММА и шесть в UFC. При этом россиянин не потерпел ни одного поражения.

Аллен в последнем бою одолел представителя Новой Зеландии Дэна Хукера.

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