Кормье: на месте Тейшейры я бы держался подальше от Анкалаева

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что Магомеду Анкалаеву по силам победить действующего чемпиона лиги в полутяжёлом весе Гловера Тейшейру.
«Раньше пояс принадлежал Джону Джонсу и мне. Никто больше не имел права прикасаться к нему, но сейчас парни в полутяжах передают титул из рук в руки. В этой весовой категории есть Гловер Тейшейра, но нет Джона Джонса и Даниэля Кормье. Парни в полутяжах очень талантливы, но стилистически Гловер Тейшейра может пройти каждого из них. В этой весовой категории нет настоящих борцов.
Но на месте Тейшейры я бы держался подальше от Анкалаева. Стоит подраться с другими бойцами, пока Магомед не будет готов. Когда Магомед будет готов, Тейшейра может сказать: «Мне пора уходить на пенсию. Нет сомнений, я бы победил, но пришло время», — приводит слова Кормье MMAjunkie.
- 10 июня 2022
-
21:55
-
21:00
-
20:42
-
19:52
-
19:41
-
19:00
-
18:43
-
18:08
-
17:43
-
17:08
-
17:00
-
16:34
-
15:47
-
15:06
-
14:50
-
14:00
-
13:56
-
13:40
-
13:15
-
12:54
-
12:18
-
11:52
-
10:54
-
10:33
-
10:02
-
09:16
-
08:45
-
00:58
- 9 июня 2022
-
23:44
-
22:41
-
21:41
-
20:45
-
19:51
-
18:52
-
17:43