Кормье: на месте Тейшейры я бы держался подальше от Анкалаева

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что Магомеду Анкалаеву по силам победить действующего чемпиона лиги в полутяжёлом весе Гловера Тейшейру.



«Раньше пояс принадлежал Джону Джонсу и мне. Никто больше не имел права прикасаться к нему, но сейчас парни в полутяжах передают титул из рук в руки. В этой весовой категории есть Гловер Тейшейра, но нет Джона Джонса и Даниэля Кормье. Парни в полутяжах очень талантливы, но стилистически Гловер Тейшейра может пройти каждого из них. В этой весовой категории нет настоящих борцов.



Но на месте Тейшейры я бы держался подальше от Анкалаева. Стоит подраться с другими бойцами, пока Магомед не будет готов. Когда Магомед будет готов, Тейшейра может сказать: «Мне пора уходить на пенсию. Нет сомнений, я бы победил, но пришло время», — приводит слова Кормье MMAjunkie.