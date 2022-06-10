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Кормье: на месте Тейшейры я бы держался подальше от Анкалаева

Кормье: на месте Тейшейры я бы держался подальше от Анкалаева
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что Магомеду Анкалаеву по силам победить действующего чемпиона лиги в полутяжёлом весе Гловера Тейшейру.

«Раньше пояс принадлежал Джону Джонсу и мне. Никто больше не имел права прикасаться к нему, но сейчас парни в полутяжах передают титул из рук в руки. В этой весовой категории есть Гловер Тейшейра, но нет Джона Джонса и Даниэля Кормье. Парни в полутяжах очень талантливы, но стилистически Гловер Тейшейра может пройти каждого из них. В этой весовой категории нет настоящих борцов.

Но на месте Тейшейры я бы держался подальше от Анкалаева. Стоит подраться с другими бойцами, пока Магомед не будет готов. Когда Магомед будет готов, Тейшейра может сказать: «Мне пора уходить на пенсию. Нет сомнений, я бы победил, но пришло время», — приводит слова Кормье MMAjunkie.

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