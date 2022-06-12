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Владимир Кличко раскритиковал легенду бокса Роя Джонса-младшего из-за его связи с Россией

Владимир Кличко раскритиковал легенду бокса Роя Джонса-младшего из-за его связи с Россией
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Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко выступил с критикой бывшего чемпиона мира по боксу в четырёх весовых категориях Роя Джонса-младшего, обвиняя его в связях с Россией.

«Я очень рад, что сегодня вечером могу обратиться ко всем вам. Ну, почти ко всем вам. Есть один человек, к которому у меня есть настоящий вопрос. Один человек нарушил украинский закон, отправившись на полуостров Крым через территорию России.

Этот человек — Рой Джонс. Итак, Рой, на чьей ты стороне? Я уважаю тебя как бойца, но я действительно сомневаюсь в твоём моральном компасе», — написал Кличко на своей страничке в «Твиттере».

Напомним, Владимир Кличко провёл 69 боёв, одержав 64 победы при пяти поражениях. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO и WBA. В 2017 году боксёр завершил карьеру после того, как проиграл британцу Энтони Джошуа нокаутом.

Хабиб показал необычный приём на тренировке.

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