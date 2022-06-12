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Чжан Вэйли нокаутировала Йоанну Енджейчик на UFC 275

Чжан Вэйли нокаутировала Йоанну Енджейчик на UFC 275
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В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре проходит турнир UFC 275. В основном карде завершился бой между китайской спортсменкой Чжан Вэйли и её соперницей из Польши Иоанной Енджейчик. Победу одержала китаянка.

На третьей минуте второго раунда Енджейчмк проиграла нокаутом. Следует отдать должное Енджейчик, которая билась до последнего во втором раунде. Но Чжан буквально деклассировала полячку и вырубила шикарным бэкфистом.

В соглавном бою чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко проведёт седьмую защиту титула. Соперницей Пули будет четвёртая в рейтинге дивизиона Тайла Сантос. Главным событием бойцовского вечера станет бой чемпиона UFC в полутяжёлом весе Гловера Тейшейры со вторым номером дивизиона Иржи Прохазкой.

UFC 2022. UFC 275, Сингапур, Сингапур
Чжан Вэйли (W) - Йоанна Енджейчик
12 июня 2022, воскресенье. 05:10 МСК
Чжан Вэйли
Окончено
KO
Йоанна Енджейчик
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