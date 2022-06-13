«Почувствует кровь — додавит и уничтожит». Мохнаткин о возможном бое Прохазки и Анкалаева

Российский боец смешанных единоборств Михаил Мохнаткин рассказал, почему считает, что Магомед Анкалаев победит нового чемпиона UFC Иржи Прохазку в потенциальном титульном поединке. На турнире UFC 275 чех одолел Гловера Тейшейру удушающим приёмом в пятом раунде.
«Анкалаев 100% создаст проблемы Прохазке. Я думаю, что Анкалаев будет новым чемпионом. Я с ним стоял в спаррингах, а с Прохазкой бился. Знаю, что навыков у Анкалаева гораздо больше. Он по уровню круче как боец. Но у Прохазки всегда есть шанс, потому что он непредсказуемый. Поэтому тут будет интересное противостояние. Гловер не смог добить Прохазку? Думаю, Анкалаев если где-то почувствует кровь, он где-то додавит и уничтожит своего оппонента», – сказал Мохнаткин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Ранее Дана Уайт заявил, что бой между Магомедом Анкалаевым и Энтони Смитом станет претендентским.
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