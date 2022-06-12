Видео: легендарный снукерист Ронни О’Салливан заставил «постучать» тренера Макгрегора

Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, провёл схватку с семикратным чемпионом мира по снукеру британцем Ронни О’Салливаном.

Специалист опубликовал видео схватки с О’Салливаном в социальных сетях. После непродолжительной борьбы Кавана оказался на спине, отдав свою руку, и именитый снукерист успешно провёл болевой приём «рычаг локтя», заставив того сдаться.

Ранее в интервью Ронни О’Салливан рассказал о планах на предстоящий сезон, сообщив, что вернётся летом, и отметив, что его радует возросшее внимание к снукеру в последние годы. Позже стало известно, что Ронни выступит в Лиге чемпионов, финал турнира запланирован на 29 июля. Его соперники уже известны.