Стало известно, с кем Ронни О'Салливан встретится на старте нового сезона в снукере
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Ронни О'Салливан проведёт первые матчи в ранге семикратного чемпиона мира по снукеру в начале июля, англичанин выступит в Лиге чемпионов, которой 28 июня откроется новый сезон. В первый день сыграют группы, которые возглавили Янь Бинтао и Роберт Милкинс. Финал турнира запланирован на 29 июля.
Группа О'Салливана стартует 4 июля. Соперниками семикратного чемпиона мира станут Александр Урсенбахер, Алфи Бёрден и Фарах Аджаиб. В группе за победу будет начисляться три очка, за ничью — одно очко, проигрыш — 0 очков.Финальный матч пройдёт до трёх побед (из пяти фреймов).
Отметим, что четырёхкратный чемпион мира Марк Селби попал в группу 3 вместе с Беном Вулластоном, Чжан Цзянькан и Джеймсом Кэхиллом. Они начнут выступления 7 июля.
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