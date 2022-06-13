Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье считает, что судьи должны были отдать победу Сантос, а не Шевченко

Кормье считает, что судьи должны были отдать победу Сантос, а не Шевченко
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье, который в настоящее время является комментатором, не согласился с решением судей в титульном поединке Валентины Шевченко и Тайлы Сантос. Шевченко, представляющая Кыргызстан, одержала победу раздельным решением судей. Она в седьмой раз защитила чемпионский титул.

«Шевченко проиграла этот бой. По крайней мере, у меня такое мнение. Тайла Сантос сделала всё, чтобы стать чемпионкой UFC. Она сделала много тейкдаунов, контролировала Валентину в партере. Не понимаю, почему попытки сабмишена вообще не ценятся. Тайла здорово себя показала в первых раундах, пыталась задушить соперницу», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Бой Шевченко и Сантос проходил на турнире UFC 275 в Сингапуре.

Пуля едва не лишилась пояса! Бразильянка поваляла Шевченко, но получила в глаз Пуля едва не лишилась пояса! Бразильянка поваляла Шевченко, но получила в глаз
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022