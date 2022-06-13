Кормье считает, что судьи должны были отдать победу Сантос, а не Шевченко
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье, который в настоящее время является комментатором, не согласился с решением судей в титульном поединке Валентины Шевченко и Тайлы Сантос. Шевченко, представляющая Кыргызстан, одержала победу раздельным решением судей. Она в седьмой раз защитила чемпионский титул.
«Шевченко проиграла этот бой. По крайней мере, у меня такое мнение. Тайла Сантос сделала всё, чтобы стать чемпионкой UFC. Она сделала много тейкдаунов, контролировала Валентину в партере. Не понимаю, почему попытки сабмишена вообще не ценятся. Тайла здорово себя показала в первых раундах, пыталась задушить соперницу», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.
Бой Шевченко и Сантос проходил на турнире UFC 275 в Сингапуре.
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