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«Это настоящий ниндзя, я такого никогда не видел». Стерлинг — о Магомедшарипове

«Это настоящий ниндзя, я такого никогда не видел». Стерлинг — о Магомедшарипове
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Американский боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг рассказал о тренировке с Забитом Магомедшариповым.

«Он нанёс удар, развернувшись на 360 градусов. Как настоящий ниндзя. Я такого никогда не видел. Рэй Лонго попросил меня выйти в спарринг с этим парнем. Я не знал, кто это такой, но чувствовал, что обречён на провал. Он бросает напарников, делает такие удары, что я вообще там делаю? И он намного больше меня. Я попытался ударить, но он схватил меня и бросил. Думаю, что если бы тогда я захотел подняться в его вес, то это был бы самый кошмарный бой в карьере», — цитирует Стерлинга Bjpenn.

Стерлинг на турнире UFC 273 одержал победу раздельным решением судей над Петром Яном. Забит Магомедшарипов не выходил в октагон с ноября 2019 года.

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