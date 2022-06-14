«Это настоящий ниндзя, я такого никогда не видел». Стерлинг — о Магомедшарипове

Американский боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг рассказал о тренировке с Забитом Магомедшариповым.



«Он нанёс удар, развернувшись на 360 градусов. Как настоящий ниндзя. Я такого никогда не видел. Рэй Лонго попросил меня выйти в спарринг с этим парнем. Я не знал, кто это такой, но чувствовал, что обречён на провал. Он бросает напарников, делает такие удары, что я вообще там делаю? И он намного больше меня. Я попытался ударить, но он схватил меня и бросил. Думаю, что если бы тогда я захотел подняться в его вес, то это был бы самый кошмарный бой в карьере», — цитирует Стерлинга Bjpenn.



Стерлинг на турнире UFC 273 одержал победу раздельным решением судей над Петром Яном. Забит Магомедшарипов не выходил в октагон с ноября 2019 года.