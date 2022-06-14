«Это настоящий ниндзя, я такого никогда не видел». Стерлинг — о Магомедшарипове
Поделиться
Американский боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг рассказал о тренировке с Забитом Магомедшариповым.
«Он нанёс удар, развернувшись на 360 градусов. Как настоящий ниндзя. Я такого никогда не видел. Рэй Лонго попросил меня выйти в спарринг с этим парнем. Я не знал, кто это такой, но чувствовал, что обречён на провал. Он бросает напарников, делает такие удары, что я вообще там делаю? И он намного больше меня. Я попытался ударить, но он схватил меня и бросил. Думаю, что если бы тогда я захотел подняться в его вес, то это был бы самый кошмарный бой в карьере», — цитирует Стерлинга Bjpenn.
Стерлинг на турнире UFC 273 одержал победу раздельным решением судей над Петром Яном. Забит Магомедшарипов не выходил в октагон с ноября 2019 года.
Комментарии
- 14 июня 2022
-
12:46
-
12:03
-
10:51
-
10:30
-
10:12
-
10:11
-
09:37
-
00:58
-
00:39
-
00:20
-
00:01
- 13 июня 2022
-
23:30
-
23:17
-
22:51
-
21:58
-
21:32
-
21:16
-
20:49
-
20:43
-
19:57
-
19:56
-
19:18
-
18:59
-
17:59
-
17:47
-
16:54
-
15:47
-
14:18
-
12:25
-
12:09
-
10:58
-
10:12
-
09:37
-
07:46
-
02:40
Партнерский контент