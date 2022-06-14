Стерлинг и Джонс поднялись в рейтинге лучших бойцов UFC
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В UFC обновили рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории.
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг поднялся на одну строчку и занимает восьмое место в рейтинге. В своём последнем бою Стерлинг одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей и защитил титул в своём дивизионе.
Джон Джонс и Дейвисон Фигейреду также поднялись – на девятое и десятое места соответственно. Гловер Тейшейра после поражения от Иржи Прохазки и потери чемпионского титула потерял семь позиций и занимает лишь 15-е место. Чешский боец, в свою очередь, поднялся сразу на 11-ю строчку.
Лидирует в рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории по-прежнему Камару Усман, чемпион UFC в полусреднем весе.
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