Стерлинг и Джонс поднялись в рейтинге лучших бойцов UFC

В UFC обновили рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории.



Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг поднялся на одну строчку и занимает восьмое место в рейтинге. В своём последнем бою Стерлинг одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей и защитил титул в своём дивизионе.



Джон Джонс и Дейвисон Фигейреду также поднялись – на девятое и десятое места соответственно. Гловер Тейшейра после поражения от Иржи Прохазки и потери чемпионского титула потерял семь позиций и занимает лишь 15-е место. Чешский боец, в свою очередь, поднялся сразу на 11-ю строчку.



Лидирует в рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории по-прежнему Камару Усман, чемпион UFC в полусреднем весе.