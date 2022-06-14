«Меня тошнило и рвало». Гловер Тейшейра рассказал о проблемах перед боем с Прохазкой

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Гловер Тейшейра, на минувших выходных в Сингапуре уступивший титул чеху Иржи Прохазке, рассказал о проблемах перед выступлением.

«Взвешивание было назначено на 21:30, но я сделал вес уже к трём часам дня. И всё это время просидел без воды… вообще безо всего. Потом, когда я уже начал восстанавливаться, меня начало тошнить, меня тошнило и рвало. Я даже не смог дать интервью после взвешивания.

Это сказалось на пятом раунде. Я всегда говорю ученикам: «Весосгонка будет мешать вам, если вам предстоит тяжёлый пятираундовый бой». Что и произошло. У меня никогда не было такого тяжёлого восстановления», – приводит слова Тейшейры издание Combate.