Фёдор Емельяненко: нужно почистить Союз ММА России от всяких проходимцев
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14 июня 2022 года на внеочередной конференции Союза ММА России был избран новый президент организации. Им стал легендарный российский боец Фёдор Емельяненко. В его пользу снял свою кандидатуру председатель омского отделения союза Андрей Терентьев. После избрания Последний император сделал заявление о первых шагах в новой должности.
«Нужно почистить его (Союз ММА РФ. — Прим. «Чемпионата») от всяких проходимцев и безответственных людей. Как долго это будет продолжаться, не знаю. Но мы почистим сейчас нашу организацию», — заявил Емельяненко.
Причиной созыва внеочередной конференции стал открытый конфликт Фёдора и действующего на тот момент президента Союза Радмира Габдуллина.
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