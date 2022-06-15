Тедди Атлас сравнил бой Тейшейры и Прохазки с трилогией Али – Фрейзер

Известный боксёрский тренер Тедди Атлас высказался о прошедшем чемпионском поединке UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) между бразильцем Гловером Тейшейрой и чехом Иржи Прохазкой.
Напомним, на минувших выходных в Сингапуре, в главном бою турнира UFC 275, Прохазка «задушил» Тейшейру в пятом раунде и стал новым чемпионом организации.
«Вы ведь помните «Триллер в Маниле»? (третий поединок между Мохаммедом Али и Джорджем Фрейзером. – Прим. «Чемпионата») Так вот, это был «Триллер в Сингапуре». Я считаю, что этот бой заслуживает отдельного названия. Вот, насколько он был хорош.
В реванше всё будет так же. Этот великолепный парень, Тейшейра, сделал всё, что было в его силах, но проиграл. Да он совершил ошибку, но он проиграл. Ему уже 42 года. То же самое произошло в бою Донэйра и Иноуэ», – сказал Атлас на именном YouTube-подкасте.
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