Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Брендан Шауб: в ближайшие годы в полутяжёлом весе UFC не появится нового Джона Джонса

Брендан Шауб: в ближайшие годы в полутяжёлом весе UFC не появится нового Джона Джонса
Комментарии

Бывший боец UFC, американец Брендан Шауб высказался о расстановке сил в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) организации после титульного поединка между бразильцем Гловером Тейшейрой и чехом Иржи Прохазкой, состоявшегося на минувших выходных в Сингапуре и возглавившего турнир UFC 275.

«Титул не останавливается. Эту штуку просто разносят по кругу. Я думаю, что в ближайшие два года мы получим ещё несколько чемпионов.

Когда я смотрю на полутяжёлый дивизион, то понимаю, что если только в ближайшее время не появится какой-нибудь фрик, о котором мы никогда не слышали, то в ближайшие годы мы не получим нового Джона Джонса – парня, который по-настоящему доминировал», – сказал Шауб на своём YouTube-подкасте.

Новость по теме
Менеджер: Камару Усман побьёт Прохазку, Блаховича и Тейшейру
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022