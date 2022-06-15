Брендан Шауб: в ближайшие годы в полутяжёлом весе UFC не появится нового Джона Джонса

Бывший боец UFC, американец Брендан Шауб высказался о расстановке сил в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) организации после титульного поединка между бразильцем Гловером Тейшейрой и чехом Иржи Прохазкой, состоявшегося на минувших выходных в Сингапуре и возглавившего турнир UFC 275.

«Титул не останавливается. Эту штуку просто разносят по кругу. Я думаю, что в ближайшие два года мы получим ещё несколько чемпионов.

Когда я смотрю на полутяжёлый дивизион, то понимаю, что если только в ближайшее время не появится какой-нибудь фрик, о котором мы никогда не слышали, то в ближайшие годы мы не получим нового Джона Джонса – парня, который по-настоящему доминировал», – сказал Шауб на своём YouTube-подкасте.