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Видео: Валентину Шевченко триумфально встретили с поясом UFC в Киргизии

Видео: Валентину Шевченко триумфально встретили с поясом UFC в Киргизии
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Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко триумфально вернулась на родину в Киргизию, где её ждал шикарный приём.

Напомним, на турнире UFC 275, прошедшем на минувших выходных в Сингапуре, Шевченко одолела раздельным судейским решением бразильянку Тайлу Сантос, по ходу поединка получившую перелом орбитальной кости.

Победа стала для 34-летней Шевченко седьмой защитой титула. Валентина стала чемпионкой в декабре 2018 года, завоевав вакантный пояс в бою с экс-чемпионкой минимального веса (до 52 кг) полькой Йоанной Енджейчик.

Ранее бывший претендент на титул UFC и аналитик американец Чейл Соннен поставил под сомнение публичное поведение Шевченко, посчитав его наигранным.

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