«Будет переть, лезть вперёд». Трояновский предположил, как пройдёт бой Бетербиева и Смита

Бывший чемпион мира по версии IBF Эдуард Трояновский поделился мнением о предстоящем поединке Артура Бетербиева и Джо Смита-младшего.
«Чем закончится бой с Джо Смитом? Победой Артура Бетербиева. Снова нокаут? Да, да. Смит – он тоже парень жёсткий, тоже будет переть, вперёд лезть. И, я думаю, Артур в этом стиле бокса посильнее. Он где-то может попринимать, но, когда Смит начнёт уставать, Артур может нанести свой удар. Нет, это бокс, и Смит может попасть. За что мы и любим бокс, потому что там всё непредсказуемо. Но я думаю, что будет вот так», – сказал Трояновский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Бетербиев и Джо Смит-младший проведут титульный поединок за пояса WBO, WBC и IBF. Бой состоится 19 июня и начнётся ориентировочно в 6:00 утра по московскому времени.
- 16 июня 2022
-
21:13
-
21:02
-
20:00
-
19:57
-
18:54
-
18:24
-
18:09
-
17:44
-
17:00
-
16:29
-
16:20
-
16:14
-
15:44
-
15:39
-
14:46
-
14:27
-
14:08
-
14:00
-
12:55
-
12:48
-
12:30
-
11:39
-
10:51
-
10:39
-
09:57
-
09:36
-
08:54
-
08:38
-
08:26
-
06:42
-
01:45
-
01:12
-
00:56
-
00:19
-
00:12