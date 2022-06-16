«Будет переть, лезть вперёд». Трояновский предположил, как пройдёт бой Бетербиева и Смита

Бывший чемпион мира по версии IBF Эдуард Трояновский поделился мнением о предстоящем поединке Артура Бетербиева и Джо Смита-младшего.

«Чем закончится бой с Джо Смитом? Победой Артура Бетербиева. Снова нокаут? Да, да. Смит – он тоже парень жёсткий, тоже будет переть, вперёд лезть. И, я думаю, Артур в этом стиле бокса посильнее. Он где-то может попринимать, но, когда Смит начнёт уставать, Артур может нанести свой удар. Нет, это бокс, и Смит может попасть. За что мы и любим бокс, потому что там всё непредсказуемо. Но я думаю, что будет вот так», – сказал Трояновский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Бетербиев и Джо Смит-младший проведут титульный поединок за пояса WBO, WBC и IBF. Бой состоится 19 июня и начнётся ориентировочно в 6:00 утра по московскому времени.