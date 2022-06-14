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Артур Бетербиев — Джо Смит-младший, когда бой, вспоминаем поединок Хопкинс — Смит-младший, видео

«Рэф, дай ему вернуться в ринг». Судья открыл счёт бойцу, вылетевшему в зал. Видео
Денис Дорофеев
Судья открыл счёт бойцу, вылетевшему в зал. Видео
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Последний бой в карьере Хопкинса обернулся травмой и первым досрочным поражением.

В ночь с 18 на 19 июля на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» в городе Нью-Йорк пройдёт объединительный бой в полутяжёлом весе. Чемпион мира по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев постарается забрать пояс WBO у его нынешнего обладателя Джо Смита-младшего. Смит, который успел произвести фурор в 2016 году, когда отправил на пенсию легендарного Бернарда Хопкинса, является тёмной лошадкой дивизиона.

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Би-Хопу на тот момент был 51 год. Ранее, в 2014 году, он проиграл Сергею Ковалёву и отдал ему два пояса IBF и WBA. Поэтому Хопкинс хотел уйти из бокса на мажорной ноте. И ему дали малоизвестного фрешмена Джо Смита-младшего. Самой громкой победой 27-летнего американца был нокаут Анджея Фонфары в первом раунде. Ожидалось, что Бернард преподаст менее опытному оппоненту очередной урок бокса, и он начал свою лекцию во время пресс-конференции.

Тогда Би-Хоп в своём стиле залезал в голову соперника, сравнивая его с собой. Смит носил прозвище Common Man (Обыкновенный человек), и на этом Хопкинс излишне паразитировал, называя себя особенным, как это делал ранний Жозе Моуринью. И в это же время он указывал на Джо, называя того обыкновенным. К этому сравнению Бернард добавил вопрос: «На чьей вы стороне?».

Видео доступно на канале Fight Hub TV в YouTube. Права на видео принадлежат Fight Hub TV.

В конце карьеры Хопкинс выступал под прозвищем Инопланетянин и выходил в ринг в инопланетной маске, намекая, что законы природы не действуют на него. Но на последний бой он решил выйти в маске палача. Как раз под прозвищем Палач Бернард начинал свои выступления. Именно так он хотел закольцевать свою карьеру.

Видео доступно на канале HBOBoxing в YouTube. Права на видео принадлежат HBOBoxing.

Однако казнь в исполнении Хопкинса не состоялась. Но обо всём по порядку. На первых порах Би-Хоп искусно заманивал Смита в свои нити на ближнюю дистанцию. Там он связывал молодого оппонента в клинч и пробивал короткие удары. Поначалу Джо не мог приноровиться к стилю Палача и впустую гонялся за ним. Но на последней минуте первого раунда ему воздалось левым хуком. Хопкинс был потрясён и тут же начал спасаться от добивания.

Аналогичная картина была в последующих раундах. Бернард постоянно прижимался к канатам и играл в «кошки-мышки», стягивая к себе Смита, чтобы затем контратаковать одиночным ударом. А Джо гонялся за подвижной целью, только изредка доставая её. Оттого казалось, что Хопкинс легко заберёт очередной бой на классе и бойцовском интеллекте. Но Смит смог подстроиться под Би-Хопа, включив джеб в седьмом раунде.

Бернард Хопкинс и Джо Смит

Бернард Хопкинс и Джо Смит

Фото: Harry How/Getty Images

И всё закончилось в начале восьмого раунда, когда Джо осыпал Хопкинса градом из четырёх мощных ударов так, что тот вылетел за пределы ринга на оператора. Но оператор успел увернуться от летящего Палача. И Бернард упал прямо на пол. Судья отсчитывал до 20, но Хопкинс не вернулся в ринг. И после длительных разбирательств победу техническим нокаутом из-за травмы соперника одержал Джо Смит-младший. Это первое досрочное поражение в карьере Палача.

Хотя в комментариях всё равно были те, кто призывал рефери продолжить бой:

«Рэф, дай ему вернуться в ринг».

Но большинство пользователей радовалось за Смита, изящно поддевая заслуженного ветерана:

«Смит казнил Палача. Я надорвался со смеху, когда он выпал с ринга».

«Спасибо тебе, Джо Смит-младший. Ты сделал мой день».

«Моя любимая часть, когда он сказал, что повредил лодыжку, когда приземлился на голову, и поэтому не смог вернуться на ринг. Я не знал, что его лодыжка находится на макушке».

Бернард Хопкинс оспаривает вердикт

Бернард Хопкинс оспаривает вердикт

Фото: Harry How/Getty Images

Самое интересное, что по судейским карточкам лидировал Би-Хоп (67:66, 66:67, 69:64). Но буквально один застой у канатов стоил ему результата и здоровья. Он упорно заявлял, что его вытолкнули за пределы ринга. Но на повторе видно, что Палач вылетел от левого апперкота. И впоследствии Хопкинс заявил, что получил травму.

«Я нахожусь в шоке, был уверен, что мог дать ему достойный бой. Но вместо этого он просто вытолкнул меня с ринга, я подвернул лодыжку и больно ударился головой после падения. Из-за этого я не смог подняться на ноги, если бы не это, я бы продолжил бой», — сказал Хопкинс.

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Тем не менее Джо Смит-младший получил нужный буст для развития своей карьеры. И через пять лет он завоевал чемпионский пояс по версии WBO. Только теперь ему будет противостоять не повидавший всё на свете ветеран, а один из самых опасных панчеров в мире.

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