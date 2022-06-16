Минаков: Волков может побить Нганну

Бывший чемпион Bellator Виталий Минаков считает, что Александр Волков может победить чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну.



«Сейчас Нганну появился, но я думаю, что Волков как раз тот, кто может его побить. Насколько я вижу и слышу, Саша учится джиу-джитсу. Ему не нужно учиться бороться. Он учится бороться, лёжа на спине. При такой антропометрии Волкову важно защититься от борьбы и бить коленями, ногами и руками. Ему не нужно ничего этого. Необходимо около сетки работать», — рассказал Минаков в подкасте Григория Дрозда.



Напомним, последний поединок Волков провёл с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком. Бой завершился победой Александра техническим нокаутом в первом раунде. Всего в смешанных единоборствах Волков одержал 35 побед при 10 поражениях. У Розенстрайка это второй кряду неудачный поединок после боя с Кёртисом Блэйдсом.