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Александр Поветкин: моё отношение к Усику не изменилось

Александр Поветкин: моё отношение к Усику не изменилось
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин рассказал о своём отношении к украинскому боксёру Александру Усику на фоне политической ситуации.

«Отношение к Усику не изменилось», — приводит слова Поветкина «РИА Новости Спорт».

В настоящее время Усик готовится к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа.

Бой-реванш между Джошуа и Усиком должен пройти в августе. Первый поединок между Александром и Энтони был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

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