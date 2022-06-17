Александр Поветкин: моё отношение к Усику не изменилось
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин рассказал о своём отношении к украинскому боксёру Александру Усику на фоне политической ситуации.
«Отношение к Усику не изменилось», — приводит слова Поветкина «РИА Новости Спорт».
В настоящее время Усик готовится к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа.
Бой-реванш между Джошуа и Усиком должен пройти в августе. Первый поединок между Александром и Энтони был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
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