«Смогу конкурировать с Чендлером, Гэтжи и Порье». Сарнавский хочет перейти в UFC

Российский боец смешанных единоборств, первый номер рейтинга АСА в лёгком весе Александр Сарнавский выразил готовность перейти в UFC.
«Порье, Чендлер, Гэтжи – я смогу с ними конкурировать, сто процентов. И что мне нравится в UFC – там есть допинг-контроль, и это очень большой плюс. Я готов проходить все тестирования без проблем, потому что знаю, что я чистый боец.
Dana White's Contender Series? Я готов. Попасть туда — тоже хорошо, но у меня под пятьдесят боёв – с таким рекордом туда не возьмут. Там отбор больше для проспектов — у кого не больше десяти-пятнадцати боёв, а у меня их сорок восемь. Но если бы мне удалось туда попасть – без проблем, я бы там подрался, только в радость», — сказал Сарнавский в интервью на канале «Вестник ММА» в YouTube.
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