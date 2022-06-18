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Артур Бетербиев — Джо Смит-младший: где и во сколько смотреть прямую трансляцию боя

Артур Бетербиев — Джо Смит-младший: где и во сколько смотреть прямую трансляцию боя
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В ночь с 18 на 19 июня мск в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого в объединительном бою сойдутся россиянин Артур Бетербиев и американец Джо Смит-младший. На кону противостояния будут стоять три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, а также пояс WBO Смита.

Бой Бетербиева и Смита начнётся не ранее 6:00 мск. Российские телеканалы не будут транслировать поединок в прямом эфире. Трансляцию бойцовского вечера реализует иностранная платформа ESPN+, недоступная для российских пользователей. Отметим, что «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя.

Что нужно знать об Артуре Бетербиеве

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