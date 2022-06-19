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Бетербиев рассказал, за счёт чего ему удалось нокаутировать Смита

Бетербиев рассказал, за счёт чего ему удалось нокаутировать Смита
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37-летний непобеждённый российский боксёр Артур Бетербиев высказался о победе нокаутом во втором раунде над 32-летним представителем США Джо Смитом-младшим в объединительном бою за титулы WBC, IBF и WBO.

«Знаете, когда его блок был приоткрыт, мне стало проще доставать до него. Когда в ринге дерутся два бойца с хорошим ударом, они пытаются достать до своего соперника первым. В этот раз мне повезло, что достал первым», — сказал Бетербиев во флеш-интервью после боя с Джо Смитом-младшим.

Напомним, в общей сложности на счету Бетербиева теперь 18 побед в 18 поединках. Все бои он выиграл нокаутом. Что касается Смита-младшего, то всего за карьеру он провёл 32 боя, в которых одержал 28 побед и потерпел 4 поражения.

Что нужно знать об Артуре Бетербиеве?

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