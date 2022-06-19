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Смит отправлен в госпиталь после поражения нокаутом от Бетербиева

Смит отправлен в госпиталь после поражения нокаутом от Бетербиева
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32-летний американский боксёр Джо Смит-младший направляется в госпиталь после поражения нокаутом во втором раунде от российского бойца Артура Бетербиева в объединительном поединке за титулы WBC, IBF и WBO.

Согласно источникам ESPN+, Джо Смит сейчас находится под медицинским наблюдением в раздевалке и в ближайшее время будет отправлен в больницу. Согласно статистике, он пропустил 48 ударов от Бетербиева, нанеся в ответ лишь 11.

Напомним, в общей сложности на счету непобеждённого Бетербиева теперь 18 побед в 18 поединках. Все бои он выиграл нокаутом. Что касается Смита-младшего, то всего за карьеру он провёл 32 боя, в которых одержал 28 побед и потерпел четыре поражения.

Что нужно знать об Артуре Бетербиеве?

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