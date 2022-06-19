Смит отправлен в госпиталь после поражения нокаутом от Бетербиева
Поделиться
32-летний американский боксёр Джо Смит-младший направляется в госпиталь после поражения нокаутом во втором раунде от российского бойца Артура Бетербиева в объединительном поединке за титулы WBC, IBF и WBO.
Согласно источникам ESPN+, Джо Смит сейчас находится под медицинским наблюдением в раздевалке и в ближайшее время будет отправлен в больницу. Согласно статистике, он пропустил 48 ударов от Бетербиева, нанеся в ответ лишь 11.
Напомним, в общей сложности на счету непобеждённого Бетербиева теперь 18 побед в 18 поединках. Все бои он выиграл нокаутом. Что касается Смита-младшего, то всего за карьеру он провёл 32 боя, в которых одержал 28 побед и потерпел четыре поражения.
Что нужно знать об Артуре Бетербиеве?
Комментарии
- 19 июня 2022
-
07:57
-
07:39
-
07:26
-
07:07
-
06:59
-
06:50
-
06:46
-
06:43
-
06:37
-
06:31
-
06:20
-
06:08
-
05:49
-
05:42
-
05:32
-
05:22
-
05:10
-
04:42
-
03:49
-
03:22
-
01:12
-
00:20
-
00:11
-
00:04
- 18 июня 2022
-
23:48
-
22:37
-
22:32
-
21:37
-
20:31
-
20:11
-
19:46
-
18:32
-
18:00
-
18:00
-
17:55
Партнерский контент