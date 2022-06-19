Цзю объяснил, за счёт чего Бетербиев разбил Джо Смита-младшего

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю поделился мнением о победе Артура Бетербиева над Джо Смитом-младшим.

«Это не быстрый бой, это подготовка несколько месяцев. То, что на ринге происходит, – это не считается, это экзамен. Прежде всего хотел бы поздравить Артурчика, очень рад за него. Очень сильного соперника просто разбил. Ещё раз доказывает, что бокс – это ударный вид спорта и если нет техники удара, то у тебя намного меньше шансов. Мы не знаем тактику, стратегию штаба, он сделал всё грамотно, безошибочно», – сказал Цзю в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Артур Бетербиев победил Джо Смита-младшего техническим нокаутом во втором раунде и завоевал пояс WBO в полутяжёлом весе. Также российский боксёр защитил титулы WBC и IBF. Дмитрий Бивол владеет поясом по версии WBA.