Тренер Бивола сравнил достижения Ковалёва и Бетербиева

Геннадий Машьянов, тренер обладателя титула WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, сравнил успехи на профессиональном уровне экс-чемпиона мира по боксу по версиям WBA, IBF и WBO Сергея Ковалёва и заслуги чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO Артура Бетербиева.
«Пояс, которым владел Джо Смит, не должен был ему принадлежать. Этот титул должен был принадлежать Максиму Власову или Дмитрию Биволу. В своё время никто не дал Диме возможности боксировать за титул, когда он был вакантным. Поэтому я считаю, что достижения у Серёжи Ковалёва были весомее. У него оппоненты были поинтереснее и позначимее.
Первый пояс Серёжа забрал на выезде в Англии у Нейтана Клеверли, который был очень неплох на тот момент. Ещё два пояса Ковалёв отнял у Бернарда Хопкинса. Пусть и говорят, что он был уже в преклонных годах, но это был по-настоящему большой боксёр. Никакого сравнения с нынешним Джо Смитом. Хопкинс и Смит — две большие разницы», – приводит слова Машьянова Metaratings.
В активе Ковалёва в профессиональном боксе 35 побед, из которых 29 нокаутом, четыре поражения и одна ничья. На счету Бетербиева 18 побед (все были одержаны досрочно) и ни одного поражения.
Что нужно знать об Артуре Бетербиеве:
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