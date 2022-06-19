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«Не ровня нашему». Рамзан Кадыров разобрал победу Артура Бетербиева над Джо Смитом

«Не ровня нашему». Рамзан Кадыров разобрал победу Артура Бетербиева над Джо Смитом
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в социальных сетях разобрал объединительный поединок в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянином Артуром Бетербиевым и американцем Джо Смитом-младшим, состоявшийся сегодня в Нью-Йорке (США).

«Потрясающий бой провёл, друзья, этой ночью Артур Бетербиев. В Нью-Йорке наш боксёр встретился в ринге с Джоном Смитом-младшим. Это был действительно потрясающий и зрелищный поединок, который можно пересматривать десятки раз. С самого начала Бетербиев выглядел на голову выше. В первом раунде он выбил Смита из колеи, оставив последнего без надежды на победу, отправив его в нокдаун.

Во втором раунде Артур продолжил атаковать противника, используя свой богатый арсенал. Смит пытался отвечать, но уже было ясно – он не ровня нашему Бетербиеву. Ещё один нокдаун, а затем, после мощного апперкота, американца повело на ринге, и судья остановил бой. Безоговорочная, абсолютная, чистая победа нашего талантливого боксёра!

Артур посвятил всю свою жизнь боксу и вдохновляет тысячи и тысячи молодых парней. Приятно видеть, что победы не опьянили его, и он остаётся скромным чеченским парнем, настоящим примером для подражания, кумиром начинающих боксёров. Я горд, что у нашего народа есть такой благородный, честный, религиозный сын, который славит нашу республику на весь мир. С победой! Успехов тебе и сил для достижения новых высот! Спасибо тебе от всех жителей России за победу!» – написал Кадыров.

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