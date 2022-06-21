Тренер: если Бетербиеву предложат бой с Канело, он всё равно выберет Бивола

Марк Рэмси, тренер чемпиона WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Артура Бетербиева, заявил, что его подопечный готов отказаться от поединка со звёздным мексиканцем Саулем Альваресом ради встречи с соотечественником Дмитрием Биволом.
«Нет никакого сравнения, если говорить о желании подраться с [Энтони] Ярдом и Биволом. Дело не в именах, хотя Ярд отличный боец. Всё дело в поясах. Если вы спросите Артура, кого он выберет, Канело или Бивола, пусть Канело и предложит большие деньги, то он всё равно выберет Бивола. Потому что ему нужен этот бой. И это крупнейшая мотивация для всей команды», – сказал Рэмси в интервью YouTube-каналу FightHype.
Ранее Боб Арум, сопромоутер Бетербиева, заявил, что не отпустит его на стороннюю телеплощадку ради поединка с Биволом.
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