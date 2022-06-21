Исмаилов: хочу обратиться к одному человеку — ты жи есть чёрт

Российский боец ММА Магомед Исмаилов разместил новый пост в социальных сетях, в котором показал царапину на своей машине.

«Просто хочу обратиться к одному человеку — ты жи есть чёрт», — сказал Исмаилов.

На профессиональном уровне Магомед Исмаилов дебютировал в смешанных единоборствах в 2011 году. Последний поединок Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Бой состоялся по правилам бокса и продлился четыре раунда. Победу единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36) одержал Исмаилов. Всего за карьеру в смешанных единоборствах российский боец провёл 22 поединка, в которых одержал 18 побед и трижды проиграл. Ещё один бой Исмаилова завершился вничью.

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