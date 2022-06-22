Слух: бой Оливейры и Махачева готовится к организации, есть дата

Чемпионский поединок в лёгком весе (до 70 кг) UFC между бразильцем Чарльзом Оливейрой (33-8) и россиянином Исламом Махачевым (22-1) находится в разработке на турнир UFC 281, который состоится 23 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщают сразу несколько авторитетных ресурсов.

Напомним, перед своим последним поединком на турнире UFC 274 в мае Оливейра не «сделал» вес и лишился титула. Его соперник, американец Джастин Гэтжи, успешно уложился в лимит, однако проиграл Чарльзу удушающим приёмом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным.

Махачев же вышел на претендентскую позицию после затяжной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Ислам одолел американца Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде.