Шлеменко: вижу чемпионский потенциал у Шавката. Всё зависит от планов руководства UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о перспективах Шавката Рахмонова. Боец из Казахстана подерётся с Нилом Магни на турнире UFC Fight Night 208.
«Вижу чемпионский потенциал у Шавката Рахмонова. Он вообще очень хорошо дышит, хорошо выступает, прибавляет от боя к бою. Всё может быть, всё зависит от руководства UFC, какие у них планы на него. Я считаю, что он готов», – сказал Шлеменко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Рахмонов провёл 15 профессиональных поединков и все закончил досрочными победами. Магни победил 26 раз, а девять схваток закончились поражением. Бой Шавката с американцем станет соглавным событием турнира, в мэйн-ивенте Арман Царукян встретится с польским бойцом Матеушем Гамротом.
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