«Возможно, это будет его звёздный час». Василевский — о сопернике Токова

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением о предстоящем поединке Анатолия Токова и Мухаммада Абдуллы на турнире Bellator 282. Соперник Анатолия – дебютант промоушена, сам Токов выиграл в Bellator шесть поединков из шести.

«Не знаю, как в Bellator подбирают оппозицию, учитывая, что у Анатолия очень много боёв и все победы в этом промоушене. Если всё прикинуть, понятно, что Анатолий – явный фаворит. Но бывает часто, что человек не дрался в серьёзных организациях, но это не значит, что он не будет достойным соперником. Люди же когда-то выстреливают – возможно, это будет звёздный час для этого молодого человека. Такое тоже может быть», – сказал Василевский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.