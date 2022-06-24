Шлеменко: Шавкат способен на равных конкурировать с Усманом, Чимаевым и Ковингтоном

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением об уровне Шавката Рахмонова. Боец из Казахстана подерётся с Нилом Магни на турнире UFC Fight Night 208.

«Способен ли Рахмонов на равных конкурировать с Усманом, Чимаевым и Ковингтоном? Думаю, да. Понятно, что под них нужна подготовка более серьёзная», – сказал Шлеменко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Рахмонов провёл 15 профессиональных поединков, и все закончил досрочными победами. Магни победил 26 раз, а девять схваток закончились поражением. Бой Шавката с американцем станет соглавным событием турнира, в мэйн-ивенте Арман Царукян встретится с польским бойцом Матеушем Гамротом. Также брат Хабиба Умар Нурмагомедов встретится с Нэйтом Манессом, а казахстанец Сергей Морозов подерётся с Раулианом Пэйвой.