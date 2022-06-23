Магомед Исмаилов рассказал, почему Хабибу не нужно возвращаться в октагон

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов считает, что экс-чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову не нужно возвращаться в октагон.



«Я считаю, что Хабибу не нужно возвращаться. Если ты уже сделал большой перерыв, ты не знаешь, как это может повернуться к тебе после возвращения.



Одно дело, когда ты проводишь друг за другом бои, на одном дыхании. Но когда ты прерываешься и перестаёшь активно выступать, то возвращение может быть не на руку. Я сомневаюсь, что Хабиб может вернуться, какую бы сумму ему ни предложили», — приводит слова Исмаилова «Матч ТВ».



Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. В общей сложности на его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.