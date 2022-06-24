Ян обратился к чемпиону UFC в наилегчайшем весе Фигейреду

Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян разместил новый пост у себя в социальных сетях, где дополнил своё недавнее сообщение о готовности провести поединок с любым бойцом из верхней части дивизиона. В этот раз Пётр обратился к чемпиону UFC в наилегчайшем весе, бразильцу Дейвисону Фигейреду.



«Никто в легчайшем весе не желает подраться… Фигги?» — написал Ян.



Напомним, в последнем бою Ян встречался с американцем Алджэмейном Стерлингом. Поединок, проходивший на турнире UFC 273, завершился победой Алджэмейна раздельным судейским решением.



Фигейреду в последнем поединке одолел представителя Мексики Брэндона Морено, после чего и вернул себе пояс чемпиона промоушена в наилегчайшем весе.

Пётр Ян показал, как поддерживает форму во время отдыха: