Ян обратился к чемпиону UFC в наилегчайшем весе Фигейреду

Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян разместил новый пост у себя в социальных сетях, где дополнил своё недавнее сообщение о готовности провести поединок с любым бойцом из верхней части дивизиона. В этот раз Пётр обратился к чемпиону UFC в наилегчайшем весе, бразильцу Дейвисону Фигейреду.
«Никто в легчайшем весе не желает подраться… Фигги?» — написал Ян.
Напомним, в последнем бою Ян встречался с американцем Алджэмейном Стерлингом. Поединок, проходивший на турнире UFC 273, завершился победой Алджэмейна раздельным судейским решением.
Фигейреду в последнем поединке одолел представителя Мексики Брэндона Морено, после чего и вернул себе пояс чемпиона промоушена в наилегчайшем весе.
Пётр Ян показал, как поддерживает форму во время отдыха:
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