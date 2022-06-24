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Ян обратился к чемпиону UFC в наилегчайшем весе Фигейреду

Ян обратился к чемпиону UFC в наилегчайшем весе Фигейреду
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Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян разместил новый пост у себя в социальных сетях, где дополнил своё недавнее сообщение о готовности провести поединок с любым бойцом из верхней части дивизиона. В этот раз Пётр обратился к чемпиону UFC в наилегчайшем весе, бразильцу Дейвисону Фигейреду.

«Никто в легчайшем весе не желает подраться… Фигги?» — написал Ян.

Напомним, в последнем бою Ян встречался с американцем Алджэмейном Стерлингом. Поединок, проходивший на турнире UFC 273, завершился победой Алджэмейна раздельным судейским решением.

Фигейреду в последнем поединке одолел представителя Мексики Брэндона Морено, после чего и вернул себе пояс чемпиона промоушена в наилегчайшем весе.

Пётр Ян показал, как поддерживает форму во время отдыха:

Пока Ян выбирал соперника, всех разобрали. Самое время схлестнуться с Двалишвили Пока Ян выбирал соперника, всех разобрали. Самое время схлестнуться с Двалишвили
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